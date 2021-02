Maandagavond werd de nieuwe McLaren MCL35M voorgesteld. De Britse renstal gebruikt dit seizoen een nieuwe Mercedes-motor en heeft met Daniel Ricciardo ook een nieuwe rijder. De 21-jarige Lando Norris bleef wel bij McLaren en begint in 2021 aan zijn derde seizoen in de F1. De Brit met Vlaamse moeder stond ons maandag in de aanloop naar de teampresentatie graag te woord.