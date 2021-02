De stropdassen van Eddy Wally? Eenmaal, andermaal, verkocht

De gitaar van wijlen Paul Severs. Privéconcerten van The Starlings en Helmut Lotti. Of schatten van The Beatles, AC/DC en Lenny Kravitz. Goudzoekers en fans konden hun slag slaan tijdens Bid For Live 2020, een veiling door en voor de muzieksector. Meer dan 150 items brachten liefst 129.000 euro op – meer dan het dubbele van het verhoopte bedrag. Een blik in de duurste en opvallendste koopjes.