Hele krokusvakantie carnavalszoektocht door Wellen (en je steunt er het goede doel mee)

Daar kan je de hele wandelroute afhalen op papier. Maar je kan hem ook makkelijk bekijken via deze link. Onderweg kom je acht grappige opdrachten tegen, die je ook telkens een letter van het alfabet opleveren. Met die acht letters kan je aan het einde van de toch een woord vormen. Goed uitkijken bovendien onderweg. Want op de kaart zie je ook foto’s staan, die langs het parcours van de carnavalstocht genomen werden. Kun jij die foto’s in de juiste volgorde plaatsen? Wie alle juiste antwoorden deze krokusvakantie doorstuurt naar jeugd@wellen.be maakt kans op een leuke prijs.

Met het initiatief wil de gemeente Wellen ‘Een Hart voor Limburg’ steunen. Samen met zestien Limburgse gemeenten willen zij projecten steunen voor jongeren en kinderen die extra getroffen werden door corona. Wie deelneemt aan de tocht wordt daarom ook gevraagd om een kleine bijdrage te storten voor dat fonds. Alle wandeltochten in heel Limburg vind je op www.ehvl.be. TR