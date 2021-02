Politie waarschuwt voor valse phishing over coronapremies

Sint-Truiden/Genk

Verschillende politiediensten waarschuwen opnieuw voor frauduleuze berichten - zowel via mail als sms - over premies of teruggave van belastingen. Het gaat zowel om verzonnen coronapremies - bijvoorbeeld een aanmoedigingspremie voor alle sectoren werkend in België - als om bestaande premies - zoals renovatiepremie of groeipakket. De berichten lijken afkomstig van de overheid maar zijn dat niet.

Een aantal valse websites zijn intussen verwijderd, maar er duiken regelmatig nieuwe op.

Ook steken er opnieuw valse aanslagbiljetten van de FOD financiën in mailboxen. De politie benadrukt dat een aanslagbiljet nooit per e-mail wordt verstuurd.

Mensen die toch het slachtoffer worden, verzamelen best alle bewijsstukken en gaan naar de politie. mm