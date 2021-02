Krokusvakantie is een ramp voor toeristische sector in Limburg: te weinig boekingen om hotel open te doen. — © TV Limburg

De krokusvakantie mag vandaag dan wel begonnen zijn, de toeristische sector in onze provincie merkt er amper iets van. De vakantieparken zijn maar voor de helft bezet. De meeste hotels in Limburg hebben hun deuren zelfs helemaal niet opengedaan. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. Voorzitter van Horeca Vlaanderen Ludo Geurden hoopt dan ook dat het Overlegcomité op 26 februari met een datum komt waarop restaurants en café opnieuw open mogen. Want dat zal ook het toerisme een boost geven zegt hij.