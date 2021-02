Loredana: “Dat de reacties zo overweldigend waren had ik niet eens durven dromen.” — © RR

GENK

In een explicite tekst en met een ukelele in hand zingt de Genkse Loredana Amendola (24) coronastress van zich af. En daar lijkt iedereen zich in te herkenen. Het clipje gaat viraal op sociale media.