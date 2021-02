Waarom Jürgen Klopp er niet vrolijk uitziet: “Weer is niet geweldig en baard wordt steeds grijzer”

Jordan Henderson heeft maandag, aan de vooravond van de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League van Liverpool tegen Leizpig, op de traditionele persbabbel gezegd dat de spelers verantwoordelijk zijn voor de terugval van de club in de Premier League. “Diep vanbinnen weten we dat allemaal”, zei de aanvoerder. Hij sprak de geruchten tegen dat het vertrouwen in trainer Jürgen Klopp aan het afnemen is.