Beringen

Met een AstraZeneca-spuitje voor Wit-Gele Kruisverpleegster Veerle Cuypers (54) uit Beringen is het vaccinatiecentrum op be-Mine in Beringen officieel van start gegaan. Het eerste in Vlaanderen. Maandag werden er nog maar honderd zorgmedewerkers ingeënt. Het is wachten op meer vaccins.