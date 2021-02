In een open brief nemen een heleboel Vlaamse actrices en acteurs het op voor de vrouwen die betrokken zijn in de zaak-Bart De Pauw. “We willen de slachtoffers laten weten dat we er voor hen zijn”, zegt actrice Dominique Collet, een van de initiatiefnemers. “Ze hebben genoeg bagger over zich heen gekregen.”