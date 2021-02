Zonneridder-pop op trappen oud-gemeentehuis

De levensgrote pop staat opgesteld op de plaats waar de ‘speaker’ tijdens de carnavalstoet de carnavalswagens en carnavalsgroepen één voor één voorstelt aan het publiek. “Dit weekend dit weekend zou het hoogtepunt van ons Carnaval plaatsvinden,” zeggen Eddy Vaes en Dirk Vliegen. “Om toch een beetje in de sfeer te blijven, hebben we vlaggen gehangen en een pop gezet. Zo houden we de kleuren rood, geel en groen in ere.” Hier en daar was er zelfs wat verwarring, want sommige mensen dachten in eerste instantie dat er een ‘echte’ Zonneridder op de trappen stond.