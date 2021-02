Ondanks corona een propvol weekend bij Cultuurhuis Casino

Bij Cultuurhuis Casino vond het voorbije weekend het weekend van talent van eigen bodem plaats. Vrijdagavond was er een livestream van Boogie Beasts, zaterdagmiddag volgde een digitale Kidscarnaval. In het kerkje van Laak loopt dan weer de expo van Aaron-Victor Peeters, die op zaterdag en zondag te bezoeken was.

Vrijdagavond keken zo’n 180 personen naar het online concert van Boogie Beasts. Het digitale applaus klonk nog nooit zo luid. Twee van de vier bandleden hebben roots in Houthalen-Helchteren en wisten hun achterban nu via de digitale weg te plezieren. Zaterdag gaven Wassie en Knokkie het beste van zichzelf in de Kidscarnavalshow. Families konden thuis mee zingen en dansen. Via een digitaal platform kon het publiek bij elkaar binnenkijken. Zo konden klasgenoten en neven en nichtjes toch samen carnaval vieren. Daarnaast loopt de expo ‘Holy Motors’ van de lokale kunstenaar Aaron-Victor Peeters in het Kerkje van Laak. Deze expo is in het weekend van 20 en 21 februari voor het laatst te bezoeken. Reserveer je tijdslot via de website van Cultuurhuis Casino.