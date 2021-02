Betaole in drei kerre, noawe nie, da.n nie en van 's li-jve nie. Betalen in drie keer: nu niet, dan niet en nooit niet. Nie dauge in ur pens. Helemaal niet deugen. Zoevaul verstand huebbe as een kau van soeffroewn i-jte. Zoveel verstand hebben als een koe van saffraan eten. Di-je kadei hèt wir iet in zen snoawt. Dat kereltje is weer iets van plan.