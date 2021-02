PXL-opleiding ergotherapie maakt een podcast-trilogie

Joris geeft extra duiding: “Startidee van de podcast is om het mentaal (on)welbevinden onder studenten bespreekbaar te maken. In deze bijzondere en onzekere tijden is dit meer dan ooit belangrijk. Uit een intense en bijzonder productieve brainstrom met onze studenten ontstond het idee te starten met een podcast-trilogie. Waar iedere aflevering het mentaal (on)welbevinden met studenten wordt besproken en steeds wordt bekeken vanuit een andere invalshoek. De eerste aflevering kent een maatschappelijke, de tweede aflevering een psychologische én de derde een ergotherapeutische invalshoek."Iedere aflevering wordt gemodereerd door alumnus van de opleiding en praktijklector Loeka Vanderborcht. Aan haar tafel schuiven per aflevering steeds één of twee studenten, één (praktijk)lector en één professional met kennis van zaken aan. Indien die podcast-trilogie succesvol blijkt te zijn en de studenten aangeven er meerwaarde in te zien, overweegt de opleiding om dit initiatief verder gevolg te geven, ook in het kader van levenslang leren.“De eerste twee afleveringen werden inmiddels gelanceerd en werden ondertussen al meer dan 350-maal beluisterd”, besluit Joris.