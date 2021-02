Heusden-Zolder

Twee jongeren uit Heusden-Zolder hebben zich maandag voor de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden nadat ze een 65-jarige man in elkaar timmerden. “Hij bleef me aanstaren, stak zijn middelvinger op en toen ben ik erop afgegaan.” Het slachtoffer hield er een hersenschudding aan over.