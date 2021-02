Dikketruiendag in De Reinpad Gelieren

In basisschool De Reinpad Gelieren werd er aandacht besteed aan de dikketruiendag. Ook al is het in deze periode, waarin de ramen voortdurend openstaan ter bestrijding van het coronavirus, elke dag wel een beetje dikketruiendag.

De dag ging van start met een groepsopwarming in openlucht, gevolgd door een kop warme chocomelk voor alle leerlingen. Er was ook nog een challenge voor de kinderen. Die luidde als volgt: wie draagt er op dikketruiendag het meest aantal kledingstukken? De winnaar had maar liefst 43 stuks aan en leed hierdoor zeker geen kou. Hij kreeg een warme muts en sjaal met het logo van de school erop. In de klassen werd er ook nog lesgegeven over het klimaat.