In basisschool Domino Genenbos vierden de kinderen en leerkrachten dit jaar niet één dag, maar een hele week lang carnaval. Tijdens de gekke carnavalsweek moesten ze elke dag iets anders geks bedenken.

De gekke week startte met een gekke harendag op maandag. De gekste kapsels werden geshowd. Dinsdag kwam iedereen dan in fluo naar school. Op woensdag passeerden er allerlei vreemde schoenen op school en op donderdag was het gekke hoedendag. In het tweede leerjaar werd er zelfs een heuse hoedenshow gepresenteerd.

Als afsluiter op de laatste dag voor de krokusvakantie mochten de kinderen verkleed naar school komen in een outfit naar keuze. De creativiteit van kinderen (en ouders) kenden geen grenzen. Zo verscheen er een Toi Toi-wc, waren er draken, monsters, heksen, prinsessen, een dj, een nonnetje enzovoort. De vakantie werd ingezet met een leuk feestje met carnavalsmuziek waarop de kinderen naar hartenlust mochten dansen. Het was een geslaagde editie van de eerste gekke week in Domino Genenbos.