Kiwanis levert 200 luxe valentijnsontbijten aan huis

De leden van Kiwanis Tongeren Ambiorix waren op zondag 14 februari al vroeg op pad om 200 hongerigen zo snel mogelijk culinair te verwennen met een luxe ontbijt. Onder de kundige leiding van Pascal Dorhn werden de pakketten met heerlijke producten van bakkerij-traiteur Bollen uit Riemst en bubbels van Het Wijnmagazijn uit Tongeren huis aan huis bezorgd. Daar werd ook nog eens een weekendeditie van Het Belang van Limburg aan toegevoegd.

Goed doel

Deze actie werd georganiseerd ten voordele van Poverello, waar eenzame mensen, kansarmen en mensen met een leefloon dagelijks een warme thuis vinden in een door vrijwilligers georganiseerde opvang. Kiwanis dankt alle betrokkenen die er mee voor zorgden dat Valentijn hierdoor niet alleen een feest was voor degenen die een ontbijtje besteld hadden, maar dat het ook een broodnodige steun zal zijn voor anderen.

Kiwanis Tongeren Ambiorix zoekt momenteel naar een alternatieve manier om een kledinginzameling te organiseren in of rond april 2021. De gekende kledingophaling, die voordien tweemaal per jaar werd georganiseerd, wordt nu onmogelijk gemaakt door het coronavirus.