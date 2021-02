Limburgs Landschap: Het lieveheersbeestje

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Wie kent ze niet? Die lieve, rondkruipende rode bolletjes met zwarte stippen. Ze zitten in je tuin, in je garage of op de vensterbank. Je kan ze echt overal tegenkomen. Dan ook nog eens in alle kleuren en stippenaantallen. Je hebt er gele, zwarte en oranje. Er zijn er met twee, vier, zes en achttien stippen, zonder stippen of met nog heel wat andere aantallen. Eentje heeft het zich gemakkelijk gemaakt: het veelkleurige lieveheersbeestje kan in alle kleuren en met heel wat verschillende aantallen stippen voorkomen. Kwestie van het nog wat ingewikkelder te maken.

Het schijnt dat ze geluk brengen, die stippelbeestjes. Hun naam lijkt dit vermoeden alvast te bevestigen: de lieveheer komt er in voor. Hoewel? Soms worden ze ook onzelievevrouwebeestjes genoemd. Een mond vol, maar wel een verwarrende kwestie. Zijn het nu lieve heren of lieve vrouwen? Onze – onlangs afgescheurde – overzeese buren zijn hierin duidelijker. Zij noemen ze ’ladybirds’. Daar komt er geen heer aan te pas. Soms zijn die Britten slimmer dan ons, ik zeg wel degelijk ‘soms’.

Maar er zijn andere partijen die de naam maar niets vinden. Ik heb het over de bladluizen, die trouwens ook in jouw tuin zitten. Zij staan op het menu van lieveheersbeestjes. Voor hen is er aan hun belager niet veel liefs te bespeuren. Vooral de larven van onze lieftallige rode bolletjes blijken echte roofdieren te zijn. Zij verslinden met hun vervaarlijke kaken elke dag honderden bladluizen. Als biologische bestrijding staan ze dan ook – met stip – op nummer één. Tja, die kon ik echt niet laten liggen.Foto: Sylvia Dubois