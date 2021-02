CV de Poederladers organiseert carnavalswandeling

Door het coronavirus is er dit jaar helaas geen carnavalsstoet, maar Kaulille kleurde toch rood, geel en groen. CV de Poederladers stippelde het voorbije weekend een carnavalswandeling uit langs de mooi versierde huizen in het dorp.

“Omdat de stoet dit jaar niet mocht uittrekken, zochten wij als vereniging naar een alternatief om carnaval toch niet zomaar voorbij te laten gaan”, klinkt het bij CV de Poederladers. “We hadden een fijne wandeling uitgestippeld langs mooi versierde huizen in het thema van carnaval. Daaraan hebben we prijzen gekoppeld. Zowel op zaterdag als zondag was de opkomst zeer goed.”