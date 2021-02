Saar begon een blog om over haar gevoelens te schrijven

Tijdens de tweede coronagold begon de Hasseltse Saar Vreven (20) met een eigen blog: Hesselse Koffieklets. “Ik ben bijna nooit alleen, maar toch voel ik me soms eenzaam. En ik denk dat heel veel jongeren hetzelfde gevoel hebben tijdens de lockdown. Omdat je bepaalde mensen mist of omdat je je soms onbegrepen voelt. Daarom startte ik met mijn blog.”

Saar woont in Hasselt, thuis bij haar ouders en zit in haar tweede jaar communicatiemanagement aan het departement media & toerisme van de Hogeschool PXL. Het idee om een blog te beginnen waar ze haar creativiteit de vrije loop kan laten gaan, was er al heel lang. “Ik heb altijd graag geschreven, maar ik wist nooit goed hoe ik eraan moest beginnen. Tot ik zei: fuck it, ik ga een blog beginnen. Op enkele uren heb ik de website gemaakt en de dag erna maakte ik ook een Facebook- en Instagrampagina”, vertelt Saar.

“De uitwerking was dus heel impulsief. Die dag heb ik dan ook het eerste blogbericht geschreven. Ik schrijf graag over emoties, maar ik praat er helemaal niet graag over. Ik ben er ook slecht in. De kwetsbare onderwerpen waar ik het over heb, zijn bijvoorbeeld eenzaamheid en gevoeligheid. Maar ook de impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid, op thuissituaties of op vriendschappen. Er zullen wellicht veel mensen zijn die hier wel graag over willen en kunnen praten, maar voor mij voelt dat zo niet aan. Ik vind dat heel moeilijk.”

Altijd blijven lachen

“Wat er ook gebeurt, ik blijf altijd lachen en zal niet snel laten zien dat iets me raakt”, gaat Saar verder. “Ik houd al jaren kleine dagboekjes bij waarin ik alles opschrijf. Daarom leek het mij een leuk idee om de blog op te starten, omdat ik ook een goede luisteraar ben. Ik wil dus graag schrijven over mijn eigen emoties en over die van anderen. Ik kom vaak over als een stoere, maar ik heb maar een heel klein hartje. En er zijn maar weinig mensen die deze kant van mij kennen. Ik ben bijna nooit alleen, maar toch voel ik me soms eenzaam. En ik denk dat heel veel mensen of jongeren hetzelfde gevoel hebben tijdens de lockdown. Omdat je bepaalde mensen mist of omdat je je soms onbegrepen voelt.”

Waarom de keuze voor de naam Hesselse Koffieklets? “Koffie is voor mij belangrijk”, lacht Saar. “Toen ik nog rookte, dronk ik soms acht tassen koffie per dag. Ik vond dat dat samen hoorde. Ik vond dat zo gezellig. Als ik dan naar buiten ging, maakte ik altijd een tas koffie. Intussen ben ik al een tijdje gestopt met roken en daardoor drink ik ook veel minder koffie. Zo’n twee tassen per dag, maximum drie. Hoe ik mijn koffie drink, hangt ervan af waarin ik zin heb op dat moment. Meestal drink ik er een scheutje melk bij, maar niet altijd.”

King Kong Coffee

“Maar ik drink eigenlijk liever koffie bij King Kong Coffee in Hasselt”, vertelt Saar. “Een dessert 58 is een heerlijke winterspecial die uitbaters Marc en Gemma daar verkopen. Dat is een espresso shot met dik gestoomde melk, met een stukje pralinéchocolade in. Of een mocha, een cappuccino met een stukje zwarte chocolade in. Of gewoon eender wat zij mij voorstellen. Ik probeer graag nieuwe dingen uit. De King Kong is zeker mijn lievelingsplek in de stad. Ik ben geen fan van koffiepads of -cups van eender welk merk. De bonen bij Maes Koffie in Hasselt zijn altijd lekker en als Marc en Gemma verschillende bonen van het buitenland hebben, probeer ik die ook graag uit.”

Saars blog bestaat sinds begin december 2020 en bereikt ondertussen al heel wat volgers op haar sociale media. Ook de website heeft al een dertigtal abonnees. “Ik ben er tevreden mee. De waardering die ik van sommige vrienden of familieleden krijg, vind ik belangrijker dan het aantal volgers”, besluit Saar.