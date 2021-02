Ferm Kinderopvang doet mee met de Appelbabbel

Maasmechelen

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van Ferm werd de campagne 'Appelbabbel' gelanceerd. De bedoeling van deze actie is om even de tijd te nemen om samen een appel(gebak) te eten en een babbeltje te slaan. In groepsopvang Bijdehandjes in Maasmechelen van Ferm Kinderopvang namen ze dit letterlijk: er werd gebakken en gebabbeld dat het een lieve lust was