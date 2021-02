Onthaalouder Nancy stuurt valentijnspost naar grootouders

Ook de onthaalouders van Ferm kinderopvang vierden dit jaar Valentijn, al was dat dit jaar een pak moeilijker door het coronavirus. Onthaalouder Nancy Wijnands van groepsopvang Boemeltreintje in Mopertingen vond daar iets op: zij maakte knutselwerkjes met haar kinderen en stuurde die gewoon op via de post.

Op valentijn hebben we extra aandacht voor onze geliefden, maar corona maakt het niet makkelijk om dit knuffelfeest bij uitstek te vieren. Nancy Wijnands, al 25 jaar onthaalouder bij Ferm kinderopvang in groepsopvang Boemeltreintje in Mopertingen, vond de oplossing. “Ook mijn opvangkindjes hebben geliefden die ze al lang niet meer gezien hebben. Meestal zijn dit de grootouders”, vertelt Nancy. “Samen met de opvangkindjes maakten we in de opvang een knutselwerkje. We schakelden de ouders in om het adres van de grootouders te weten te komen en stuurden de knutselwerkjes per post op. Wat een verrassing gaat dit zijn voor oma en opa?” Alle kindjes en ouders werkten enthousiast mee. Een valentijnsbrief van hun geliefde (klein)kind zal de grootouders ongetwijfeld veel plezier doen en maakt het aftellen naar een echt knuffelmoment vast en zeker draaglijker.