Borussia Dortmund kan woensdag in zijn heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League op bezoek bij Sevilla opnieuw rekenen op Thomas Meunier, die wekenlang out was met een ontsteking aan de knie. Dat maakte coach Edin Terzic maandag bekend. Voor collega-Rode Duivel Thorgan Hazard komt het duel nog te vroeg.