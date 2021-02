Cecilia Rustoord bedankt kaartschrijvers met Valentijn

Het Cecilia Rustoord in Alken was een van de rusthuizen waarnaar kaartjes gestuurd konden worden in het kader van De Warmste Week. Deze actie werd massaal gesteund. Zo mochten de bewoners honderden kaarten in ontvangst nemen. "Omdat we onmogelijk iedereen persoonlijk kunnen bedanken en antwoorden, willen we dit nu graag met Valentijn doen", klinkt het in het rusthuis. "Valentijn is immers de tijd om te denken aan onze geliefden en iedereen die we liefhebben. Een welgemeende dankjewel aan iedereen om aan ons te denken en ons zo geliefd te laten voelen in deze moeilijke en zware tijd. Jullie hebben een speciaal plaatsje gekregen in ons hart."