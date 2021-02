CV Sjut In Kanne bezorgt Kannerse kinderen een zakje snoepgoed

Dit jaar kan carnaval niet doorgaan zoals gepland door het coronavirus, dat de wereld nu al bijna een jaar in haar macht heeft. Hier en daar proberen ze toch op de een of andere manier coronaproof de carnavalssfeer erin te brengen. Ook in Kanne. Daar besloot CV Sjut In Kanne de kinderen van snoepgoed te voorzien. Enkele leden van de carnavalsvereniging pakten daarom snoepzakjes in voor de kinderen van de vrije basisschool Jekerdal van Kanne. Die gaven ze dan aan de school, die de zakjes vervolgens op vrijdag aan de kinderen gaf. “Zo kregen de kinderen toch nog een beetje een carnavalsgevoel”, klinkt het. “Zij hebben het afgelopen jaar al veel leuke momenten moeten missen. Dit jaar zal er geen strooigoed geraapt kunnen worden, maar hopelijk kan carnaval volgend jaar weer op een normale manier plaatsvinden.”