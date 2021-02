Boskabouters zorgen voor 9 dagen wandelplezier tijdens de krokusvakantie

Het voorbije weekend kwamen heel wat wandelaars de nieuwe wandelroutes van de Boskabouters ontdekken. De wandeltocht is in samenwerking met Een Hart voor Limburg en de gemeente Oudsbergen.

Het voorbije weekend lag er veel sneeuw en was het aardig koud, maar toch was het prachtig wandelweer. De volgende dagen wordt er warmer weer voorspeld, zodat het nog aangenamer wordt om te wandelen. De wandelroutes van de Boskabouters blijven nog tot en met 21 februari bepijld zodat de wandelaars negen dagen op rij volledig coronaproof kunnen wandelen in Oudsbergen. Dagelijks worden de wandelroutes ook gecontroleerd.

De start van de wandelingen vindt plaats aan zaal Loweta in Louwel-Opglabbeek. Er is keuze tussen vier verschillende afstanden (3,6 km, 6,5 km, 8,5 km en 11 km). Het is ook mogelijk deze afstanden te combineren. De kortste afstand is volledig verhard. De wandeltocht gaat door de prachtige natuur. Onder meer richting Den Oudsberg, de Wouterbron, het Zavelbos en het reservaat van de Bosbeekvallei.

De volgende wandeltocht is op 20 en 21 maart met start in zaal St-Sebastiaan in Dorne, Dornerstationsstraat.