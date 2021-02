50+Genk viert Valentijn met vers gebakken wafels

De naam Valentijn is afkomstig van de christelijke priester Sint Valentijn uit Rome, die leefde in de derde eeuw na Christus. Sint Valentijn wou de soldaten die hun geliefde moesten achterlaten tijdens de vele veldtochten een hart onder de riem steken. Een teken van liefde en warmte. “Of daar toen ook heerlijk gebak bij was, weten we niet, maar daar zorgden wij dan nu wel voor in deze coronadagen”, klinkt het bij 50+ Genk. “Een klein beetje vergelijkbaar, want wij zouden elkaar ook zo graag opnieuw willen knuffelen en gezellig bijpraten. Maar het mag nog steeds niet. Daarom bezorgden we onze leden, sympathisanten, vrienden en eenzamen die ons na aan het hart liggen heerlijke, zelfgebakken wafeltjes in de vorm van een hart. Ook waren de wafeltjes met veel liefde gemaakt. Dat is het minste wat we kunnen doen. We hopen dat het iedereen gesmaakt heeft.”