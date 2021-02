Géén Peter Sagan in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Die beslissing is bij Bora-hansgrohe gevallen nadat de drievoudige ex-wereldkampioen begin februari met Covid-19 besmet raakte in Gran Canaria. Daar verblijft hij nog altijd samen met zijn broer Juraj en Erik Baska, die eveneens positief testten.