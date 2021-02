Troostplek in Koersel plechtig ingehuldigd

Een troostplek is een plek waar iedereen boodschappen van gemis en verdriet, van hoop en steun met elkaar kan delen. De troostplek in Koersel is gelegen op het pleintje tussen de Linkestraat en de Schuinestraat. Voor kerst werden er al bloembollen geplant en er staat een plaat met een tekst. Op de palen kunnen de mensen ook zelf nog een tekst bevestigen.

Zaterdag werd de troostplek plechtig geopend. Na het welkomstwoord door Annie Leyssens aan de meer dan 20 aanwezigen gaven de gastsprekers een korte toespraak. Dat waren Ferm-voorzitster Esther Vanhamel, Gerda Vanmoll van de werkgroep Rouwende mensen Nabij, pastoor Benny en schepen van Groen Jean Vanhees, die ervoor zorgde dat de gemeente de grond schonk voor dit initiatief. Voor deze troostplek had Ferm Koersel aan de leden van werkgroep Rouwende Mensen Nabij uit de parochie Koersel gevraagd om met hen samen te werken. Deze werkgroep biedt steun, troost en een luisterend oor aan nabestaanden van overledenen. In deze coronatijd is het moeilijk om de rouwenden mensen nabij te zijn.

Tot rust komen

De werkgroep Rouwende mensen Nabij vindt de Troostplekken, een initiatief dat in het leven geroepen werd door Ferm, een mooi gebaar naar nabestaanden van overledenen toe. “Het is een heftig jaar geweest. Zeker in onze provincie, die bijzonder hard getroffen is”, klinkt het. “Veel mensen hebben afscheid moeten nemen in onmenselijke omstandigheden: in heel beperkte kring, zonder de mogelijkheid om elkaar te troosten met een knuffel. Vele mensen die het voorbije jaar, maar ook de jaren voordien, een dierbare verloren, kunnen hier tot rust komen met hun dierbare overledene in gedachten. De vaccins brengen licht aan het einde van de tunnel, maar de slachtoffers willen we in Koersel niet vergeten.”