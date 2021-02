Oudercomité De Boomhut trakteert op frietjes

Op vrijdag 12 februari trakteerde het oudercomité van GBS De Boomhut in Mal al voor het derde jaar op rij op frietjes, een snack en saus tijdens de carnavalsviering op school.

Een echt frietkraam op de parking van de school, dat vinden de leerlingen en leerkrachten van GBS De Boomhut in Mal elk jaar opnieuw weer supercool. Het was dit jaar een beetje anders dan anders, maar met de toestemming van de preventieadviseur en mits enkele coronaproof aanpassingen mocht de traktatie van het oudercomité ook nu weer doorgaan. De leerlingen genoten van de frietjes samen met hun klasgenootjes in hun eigen klas. Zowel de leerlingen als de leerkrachten lieten het zich goed smaken en konden met een volle buik weer verder carnaval vieren.