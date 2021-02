Samana Opitter brengt blitzbezoekje aan leden

Samana Opitter vond de periode rond 14 februari het geschikte moment voor een blitzbezoek aan haar leden. Want 14 februari is valentijntjesdag, een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven. “En als kernbestuur zien we al onze leden graag”, klinkt het. “Daarom hebben we onze leden verrast met een mooie kaart, een kleine attentie en de belofte: ‘We mogen elkaar nog steeds niet vastpakken, maar we laten mekaar toch niet los.’ Het was ondanks het zeer koude winterweer een warm en blij weerzien.”