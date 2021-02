Leerlingen De Wikke vieren carnaval met zelfgemaakte Lego-stoet

Geen stoet, geen feest? Dat gold alleszins niet in BuBao De Wikke. Daar vond de klas van juf Veerle een manier om toch nog feestelijk carnaval te vieren.

Omdat het coronabeestje er nog steeds is en het ook niet bang is van 'roêt, geêl en greun' was er dit jaar geen grote kinderstoet door Maaseik, geen frietjesfeest op school en geen speelplaatsparty. Maar geen nood: de kinderen uit de klas van juf Veerle vonden er iets op. Danté, Dries, Dony, Lovely en Lucas maakten samen met juf Elke en juf Veerle een mini-stoet met Lego, Clix, Playmobil en kurkmannetjes.

Na een hele voormiddag werken, kon de stoet vertrekken door de klas. Politie voorop, dan reclamewagens en vervolgens de zelfgemaakte wagentjes. Ook muziek, confetti en serpentines mochten niet ontbreken tijdens deze stoet. Daarna volgde een lekkere wafel en een kop warme chocolademelk. De leerlingen hebben hard gewerkt, zijn creatief bezig geweest en zijn natuurlijk trots op het eindresultaat. Alaaf!