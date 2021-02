Leefschool de UitvLinder zet krokusvakantie vrolijk in

De week voor de krokusvakantie was het ‘de gekke week’ in leefschool de UitvLinder. Elke dag kwamen de leerlingen en leerkrachten verkleed naar school, telkens volgens het thema van die dag. “Maandag gingen we van start met de ‘schaterlachende schoenendag’ waarbij we iedereen in zeer originele schoenen mochten verwelkomen”, klinkt het op de school. “Dinsdag was het ‘hilarische harendag’ waarbij heel wat creatieve kapsels de revue passeerden. Op woensdag, de ‘olijke omgekeerde dag’, droegen leerlingen en leerkrachten hun kleren achterstevoren of binnenstebuiten of droegen ze een pyjama in plaats van hun dagelijkse kleren.”

Donderdag was het de ‘bijzondere brillen- en hoedendag’ en op vrijdag mocht iedereen volledig verkleed naar school komen. “Het eerste leerjaar had een ‘magic box’ met vijf grappige challenges voor iedere klas gemaakt”, klinkt het. “Elke klasgroep voerde de challenges met veel enthousiasme uit. In de namiddag was er in elke klas een coronavrije, online party onder leiding van de meesters van de derde graad alias dj Fiasco en dj Banana Loco. Zij slaagden erin om vanachter hun draaitafel in elke klas een tof feestje te laten losbarsten. Op die manier werd de vakantie op een plezierige manier ingezet.”