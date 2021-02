Neos Kinrooi ontdekt de vijf kerkdorpen

“Fijn dat we heel wat wandelaars en leden uit hun kot hebben gekregen”, klinkt het bij het bestuur van Neos Kinrooi. “We zijn verheugd dat er zovelen ook de oplossingen gevonden hebben. Zo hebben we ook ieder kerkdorp in de kijker gezet. Elke wandelaar kon in zijn of haar eigen bubbel deelnemen aan de wandeling en de oplossing zoeken. Ook zijn we de deelnemers dankbaar voor de mooie reacties en de foto's die ons toegestuurd werden.”

“Bij een activiteit als deze klopt het zeker: meedoen is belangrijker dan winnen. Hopelijk heeft iedereen plekjes gezien en wetenswaardigheden ontdekt die ze nog niet kenden”, klinkt het. “De winnaars zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. De geschenkbonnen zijn tegelijk ook een ondersteuning voor de plaatselijke horeca. Ook kregen de winnaars een mondmaskerdoosje van Neos. Voor het verslag en de foto's van de wandelingen verwijzen we graag naar de website van Neos Kinrooi.”