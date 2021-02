MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil restaurants open tegen de lente, Bart De Wever (N-VA) mikt “ten laatste” op Pasen

Georges-Louis Bouchez heeft opnieuw een oproep tot versoepelingen van de coronamaatregelen gedaan. De MR-voorzitter pleit in de Sudpresse-kranten voor een heropening van de restaurants in de lente. “En de lente, die begint op 21 maart”, zegt hij.

Na de kappers is de eerste prioriteit om de andere contactberoepen weer aan de slag te laten, aldus Bouchez. “Dan zullen we twee of drie weken wachten om te zien wat de impact daarvan is en dan kunnen we ons focussen op de restaurants.”

Volgens de MR-voorzitter zal een toekomstige heropening van de horeca alvast al besproken worden op het volgende Overlegcomité van 26 februari. “Maar we overwegen een heropening in de lente. En de lente, die begint op 21 maart”, aldus Bouchez die er nog bij vertelde dat restaurants allicht sneller zullen opengaan dan cafés.

In een interview met De Zondag gaf ook N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag al aan “nooit overtuigd te zijn geweest van de sluiting van de restaurants”. “Die kunnen volgens mij wél op een veilige manier werken. Ik zou die graag weer openen, ten laatste tegen Pasen.”

De cafés en de feestzalen is dan weer een ander verhaal, aldus de burgemeester van Antwerpen. “Daar geloof ik nog niet in, helaas. We zullen dat goed moeten afbakenen.” (mtm)