Ombudsdienst VRT kreeg 20-tal klachten na debat met vaccintwijfelaars in ‘De Zevende Dag’

Bij de VRT-ombudsdienst zijn een twintigtal klachten en opmerkingen binnengelopen naar aanleiding van het debat met vaccintwijfelaars in ‘De zevende dag’, zo meldt de VRT zelf. In het programma trad epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) zondag in debat met vaccintwijfelaars Hilde De Smet en Sam Brokken, wat op sociale media redelijk wat deining veroorzaakte.

Experts herhalen steevast dat indien we groepsimmuniteit willen bereiken, 70 tot 80 procent van de bevolking zich moet laten vaccineren. Dat is ook de inzet van de vaccinatiecampagne. Maar links en rechts zijn er mensen die twijfels hebben bij de werkzaamheid of de veiligheid van de vaccins. Die twijfels werden de afgelopen week wat aangewakkerd door acteurskoppel Peter Van Den Begin en Tine Reymer. Zij lieten in Humo optekenen dat ze geen vaccin willen.

In ‘De zevende dag’ gingen Hilde De Smet, een van de bezielers achter Artsen voor Vrijheid, en Sam Brokken, lector gezondheidswetenschappen, in debat met epidemioloog Pierre Van Damme. De Smet heeft vooral vraagtekens bij de snelle ontwikkeling en de werkzaamheid van de vaccins, terwijl Brokken het onnodig vindt om de gezonde, actieve bevolking onder de 60 te vaccineren omdat die “nauwelijks of geen symptomen ontwikkelen bij contact” en het ook niet zeker is dat het vaccin de transmissie verhindert.

Van Damme weerlegde de argumenten punt voor punt, maar velen vroegen zich achteraf op sociale media af of het debat wel had mogen plaatsvinden. Sommigen stellen dat op die manier de ideeën van vaccintwijfelaars namelijk gelegitimeerd worden en op hetzelfde niveau worden geplaatst als de wetenschappelijke consensus. De VRT zelf tekende na afloop van de uitzending een twintigtal klachten en opmerkingen op “zowel in positieve als in negatieve zin”, klinkt het.