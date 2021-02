Spectaculaire daling coronabesmettingen in Limburg

Het gaat de goede kant op met de coronacijfers in onze provincie. Zo is het aantal besmettingen met maar liefst 38 procent gedaald ten opzichte van de week ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat licht achteruit. Het is het resultaat van goed opgevolgde maatregelen en een adequaat testbeleid zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt. Het blijft wel opletten voor de Britse variant, zegt de professor, die op dit moment de helft van alle coronabesmettingen in ons land uitmaakt.