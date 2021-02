Limburgse Wandelchallenge: schatkamer van vochtig Haspengouw in Kortessem

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Burgervader Tom Thijsen (CD&V) trekt in Kortessem zijn stapschoenen aan voor een tocht doorheen Zammelen.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

De uitgestippelde tocht kreeg het greenspot-kwaliteitslabel opgeplakt. “Terecht,” volgens burgemeester Thijsen. “Het is een mooie groene parel in Kortessem. Wij zijn trots op dit uniek

Burgemeester Tom Thijsen (CD&V) van Kortessem

natuurgebied waarin u meerdere knappe lussen maakt. Eveneens knap is dat een team van vrijwilligers van Natuurpunt Toeteleer Kortessem deze groene schatkamer mee onderhoudt. Zammelen is de ideale plek om je even te ontkoppelen en om dichter bij de natuur te komen.”

We vertrekken aan het charmante kerkje van Zammelen, een pittoresk dorp dat bij Kortessem hoort. Aan het einde van de straat duiken we een valleibosje in, waar vanaf maart de eerste voorjaarsbloeiers voor kleur zorgen. Je begrijpt meteen waarom ze natuurreservaat Zammelen een ‘groene schatkamer’ noemen in de zomer. In dit historische bos kapten de dorpsbewoners vroeger hout. De basis van de stam lieten ze staan, waarop er nieuwe scheuten ontstonden. Het resultaat? Grillige, meerstammige bomen. Een lust voor het oog.

Een vlonderpad met trapjes en bochten brengt ons naar een brug over de Mombeek. Verderop komen we op het tracé van het voormalige fuitspoor dat nu dienst doet als fiets- en wandelpad. We proberen ons voor te stellen hoe hier tot 1957 dagelijks treinen reden volgeladen met fruit, suikerbieten en aardappelen. We genieten van mooie uitzichten over de glooiende velden, boomgaarden en bosjes die samen de vallei van de Sint-Annabeek vormen.

Even verderop verlaten we het fruitspoor en stappen we tussen de velden en hoogstamboomgaarden naar Gors-Opleeuw. Maar liefst vier kastelen en enkele monumentale vierkantshoeves herinneren aan de middeleeuwse geschiedenis van dit dorp waar de tijd lijkt stil te staan. Als je net voor het centrum van Gors even van de route afdwaalt, de Martinusstraat in, kom je aan een ommuurde wijngaard, waar de Chardonnaydruiven van de Haspengouwse kwaliteitswijn Clos d’Opleeuw rijpen.

Wij volgen de route verder en komen langs het fraaie, witte kasteel van Gors met haar statige park met monumentale bomen. Op de plaats van dit 19de-eeuwse kasteel stond voorheen een middeleeuwse burcht. De hele dorpskern ademt geschiedenis, met haar historische hoeves, huizen, pastorie, en de Sint-Martinuskerk. Let zeker ook op de fraaie, rode dorpspomp uit 1845.

We wandelen het dorp uit en staan opnieuw tussen de velden. Het pad leidt ons in de richting van de Mombeekvallei. We kruisen ruige bosjes en trotseren een korte klim die ons terug naar Zammelen brengt. Daar genieten we een laatste keer van het prachtige uitzicht over de vallei voor we onze wandelschoenen aan de wilgen hangen.

Praktisch

Wandeling

Greenspot Zammelen

Startplaats?

Kerk van Zammelen, Sint-Amandusstraat in Kortessem

Parkeren kan op parking achter buurthuis ’t Zoalke, St.-Amandusstraat 14

Lengte?

6,4 km, 8.600 stappen in anderhalf uur.

Signalisatie?

Volg de oranje bollen in wijzerzin.

Nodig?

Waterdicht schoeisel is geen overbodige luxe.

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.