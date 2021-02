Liefde voor Blake Lively is... Ryan Reynolds die haar lokken kleurt

Het koppel, dat samen drie kinderen heeft, trok zich voor de gelegenheid terug in hun badkamer. De Gossip girl-actrice ging aan de slag met haarverf en een borsteltje om de uitgroei van haar voorste lokken bij te werken.

Toen ze het goede voorbeeld had gegeven en niet meer bij haar haren verder op de kruin kon, nam manlief Reynolds het over. Heel toegewijd kleurde hij de rest van haar donkere uitgroei weg. Het resultaat, dat na het filmpje via Instagram werd gedeeld: geslaagd.

“De avond dat ik met mijn kapper sliep”, schreef Lively naast de beelden van het kappersexperiment. Reynolds bracht op zijn manier ode aan zijn vrouw bij een filmpje op zijn eigen profiel waarop ze aan het sleeën is. “Voor altijd mijn Valentijn in de toekomst.”

Het stel staat erom bekend grappig met elkaar om te gaan op Instagram. Een paar jaar geleden deelde Lively een foto van de mislukte koekjes die Reynolds had gebakken om aan haar miljoenen volgers te tonen dat hij niet bepaald een keukenprins is.