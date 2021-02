Carnavalsprinsen stellen De Bèssemgazèt voor

“De Bèssemgezèt is een begrip in Groot-Lanaken. Ze bestaat al 48 jaar en we wilden ondanks dat de Bessemkaravaan niet uittrekt toch een stukje carnaval brengen bij de carnavalisten”, vertelt Pedro Steegmans, voorzitter van de carnavalsvereniging De Raod van Laon tot Aoke. “De gedreven redactieleden aangestuurd door hoofdredacteur Jean-Pierre Hermans hebben gezorgd voor een prachtig exemplaar dat dezer dagen gratis in 11.111 brievenbussen valt. Vaste onderdelen zijn de Kinderkrant die klassikaal in de scholen wordt gemaakt. En uiteraard siert de kunstposter die dit jaar is gemaakt door Jos Nijssen de middenpagina.”, aldus de voorzitter. Prins Ronny III hield samen met Jeugdprins Yorbin I en Jeugdprinses Nanou I de gazet boven het doopvont. “We hopen later dit jaar alsnog te kunnen uitpakken met een carnavalsfeest.” (JoGe)

Johnny Geurts