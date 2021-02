Limburgse Wandelchallenge: natte voeten en ruige natuur in Kinrooi

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Jo Brouns, CD&V-burgemeester in Kinrooi, stapt in het Stramprooierbroek in het Kempen~Broek de geschiedenis in.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge?

Burgemeester Brouns: “Je wandelt vlakbij Nederland, of langs de grens die mee de geschiedenis van dit gebied bepaald heeft.” Smokkelroutes doorkruisten het ‘Broek’, dat ook een toevluchtsoord voor ontsnapte

Burgemeester Jo Brouns (CD&V)

krijgsgevangenen was. “Natuur en geschiedenis gaan hier hand in hand. Bovendien hebben de beheerders gekozen om de natuur hier haar werk te laten doen, zich te laten uitleven”, zegt Brouns. “Ongerepte natuur, water en stilte zijn de ingrediënten voor een prachtige wandeling op een plek waar veel gespeeld mag worden.”

Starten doen we aan het Woutershof, waar we route langs de Abeek volgen. Terwijl we de asfaltweg langs weilanden en akkers afwandelen, krijgen we in de verte al zicht op de moerasbossen van het Grootbroek.

Tijd om het asfalt in te ruilen voor een veldweg. Dat we in het moeras wandelen, merken we ook aan het pad. Op een regenachtige winterdag is het hier wel erg modderig. Na een kleine kilometer slaat het pad linksaf, het bos in. Al snel stoten we op beversporen: we zien een ‘glijbaan’ waar de bever het water ingaat, met erachter afgeknaagde boompjes die haast op potloden lijken.

We pauzeren even bij het kapelletje midden in het bos. Ooit lag ernaast het Unjerhorst, een hoeve aan een hoge zandrug - of horst - waar de boeren en turfstekers hun middagdutje deden. Unjeren, in het lokale dialect. Even verder geeft een glooiend zandruggetje je natte voeten respijt. En kan je rondkijken om de mooie groene moslaag op de boomstammen te bewonderen.

Ook in de sneeuw is het Stramprooierbroek betoverend mooi.

Beverchips

Aan het einde van dit pad kom je weer uit aan De Lossing. Dit oude afvloeiingskanaal volgen we, tot we 500 meter op een beverdam stoten! Een klein watervalletje stroomt door de dam van takken, op de dikke bomen barst het van knaagsporen. Wanneer De Lossing de Abeek kruist, volgen we die laatste stroom. Al snel passeren we een grenspaal, die al sinds 1843 de grens tussen Nederland en het toen nog prille België markeert. Nu steken we over naar de andere oever, maar niet zonder eerst van het uitzicht en de stilte op de Broekmolen te genieten.

Op de weg terug valt nog eens op hoe moerassig het is: de dode bomen staan in het water, het schaafsel van de bomen ligt overal verspreid. Beverchips, dus. Na ongeveer een kilometer duiken we rechtsaf een begrazingszone in, pal tussen de grazende gallowayrunderen en konikpaarden. 800 meter voorbij de begrazing moeten we linksaf. Alleen is de route hier ‘tijdelijk afgesloten’, aldus het bordje, omdat het er te modderig is. Dus lopen we rechtdoor, de blauwe route op. We blijven rechtdoor wandelen met de Breeërstadsbeek aan onze rechterzijde, ook al gaat de route van blauw naar groen. Dat doe je tot aan punt 195, waarna je weer bij de start uitkomt. Met natte voeten, maar een opgefrist hoofd.

Praktisch

Wandeling:

Stramprooierbroek in het Kempen~Broek

Startplaats?

Instapplaats Woutershof, Grootbroekstraat 46, Kinrooi

Lengte?

10,4 km, goed voor zo’n 14.000 stappen en 2.30 uur wandelpret.

Signalisatie?

Oranje bol

Nodig?

Laarzen of stevige, waterdichte schoenen zijn een must, zeker in de winter.

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

De Stramprooierbroek wandeling in Kinrooi — © www.wandeleninlimburg.be

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.