Limburgse Wandelchallenge: wandelpret met vlinders in Lommel

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. De Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V) is een grote fan van het Kattenbos door de grote variëteit in het natuurgebied.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

Burgemeester Bob Nijs: “Het gebied biedt voor elk wat wils: lange uitgestippelde routes voor fervente wandelaars, terwijl de vlinderwandeling dan weer superleuk is voor de kinderen. Ook de

Burgemeester Bob Nijs (CD&V) van Lommel

schattentocht van Don Quichot is en blijft een topper. In het Kattenbos wandel je door de geurende dennenbossen langs één van de mooiste stukjes heide. Je vindt in het gebied voldoende rust- en picknickplekjes, waarbij de zone rond de Leyssensmolen mijn favoriet is.”

Vlinderwandelaars beginnen goed geïnformeerd aan de tocht. Aan de start staat een infobord boordevol weetjes over de vlinder. We kiezen de korte route van 2,2 kilometer, die handig aangegeven wordt met groene rechthoeken, en ideaal is om met kinderen te doen. Wie zin heeft in een langere wandeling kan hier ook starten aan een tocht van 6,5 of 9,4 kilometer.

(Lees verder onder de foto)

© Raymond Lemmens

Vlindercocon

We wandelen de bocht om en komen een eerste infoplek tegen met weetjes over de ontwikkeling van vlinders en een leuke doe-opdracht voor kinderen. We vervolgen onze tocht langs het brede pad dat door het bos slingert. Bij een mooie waterplas houden we even halt om te genieten van het uitzicht. Net voorbij de waterplas kan je even van de route afwijken (ter hoogte van het knooppunt 146) om te spelen in het goed verscholen wilgenspeelbos. Voldaan van al dat spelen vervolgen we de route tot aan de rups, één van de werken van natuurkunstenaar Will Beckers langs het pad. Daar wacht de volgende doe-opdracht voor de kinderen. Wat verderop worden de ouders dan weer verwend met een mooi uitzicht over de heide. Kom zeker nog eens terug om van die pracht en praal te genieten in augustus, als alles in bloei staat.

Benieuwd naar de volgende fase in de ontwikkeling van de vlinder, wandelen we verder tot aan de vlindercocon. Een mooi kunstwerk waar de kinderen eens kunnen binnen gluren. Het pad kronkelt vervolgens verder het bos in, waar we aan de laatste stop de vlinder in volle glorie ontdekken. De ideale plek om nog een laatste foto te maken. En ook de uitgelezen plaats om je hond even uit te laten in de hondenlosloopzone die zich hier bevindt. Dan resten ons nog de laatste 500 meter tot aan de startplek. Na al dat wandelen hebben we een hongertje gekregen. Er staat een picknickbank aan de start, maar wij beslissen om een beetje terug te wandelen en in de winterzon te genieten van wat lekkers aan de picknickplaats bij de Leyssensmolen.

© Raymond Lemmens

Praktisch

Wandeling

De vlinderwandeling door het Kattenbos in Bosland

Startplaats?

Zandstraat, Lommel

Lengte?

2,2 km, zo’n 3.000 stappen en een halfuur wandelplezier (maar trek best wat meer tijd uit voor de leuke doe-opdrachten en de speeltuin onderweg).

Signalisatie?

Groene rechthoek

Nodig?

De wandelroute loopt langs halfverharde paden. Makkelijke stapschoenen zijn aangeraden.

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

© www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.