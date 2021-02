Deelplein staat weer open voor kwetsbare gezinnen

“In oktober hadden we onze laatste deelplein. We zijn blij dat het licht weer op groen is gesprongen. De nood bij onze cliënten was groot. Het doneren van artikelen en kleding lag niet stil waardoor onze stockageruimtes overvol is geraakt. We pakken daarom voorlopig tweemaal per maand op de eerste en derde zaterdag coronaproof uit met ons Deelplein, waar kwetsbare gezinnen gratis spulletjes mogen meenemen”, verduidelijkt voorzitster Sonja Hiemeleers. Daarnaast zorgt het team ook voor maaltijden. “Kansarme gezinnen voorzien van een volwaardige vitaminerijke maaltijd voor twee euro en dat ook tweemaal per maand is een enorm succes. We merken dat de kwetsbare groep na het uitbreken van Corona ook gevoelig is gegroeid. We willen met onze werking het verschil maken”, stelt medewerker Dominique Thijs. (JoGe)

Johnny Geurts