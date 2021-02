Na vaginakaars brengt Gwyneth Paltrow nu ook vibrator uit

Gwyneth Paltrow heeft voor valentijn een vibrator op de markt gebracht. Het seksspeeltje is een primeur voor haar lifestylebedrijf Goop. Eerder bracht de actrice en onderneemster wel al kaarsen uit die naar haar vagina en orgasme ruiken en via haar website worden nog allerlei andere stimulerende voorwerpen aan de vrouw gebracht zoals lingerie, bondagesets, glijmiddel en vibrators van andere merken.

De Double-Sided Wand Vibrator bestaat uit twee delen: een roze bal voor uitwendige stimulatie en een wit langwerpig deel voor inwendige stimulatie. Naar verluidt maakt het toestel acht verschillende pulserende bewegingen en is het ook waterproof. Ze stelde de vibrator zelf voor met een grappige foto op Instagram waarbij het Oscarbeeldje dat ze in 1999 won voor haar rol in Shakespeare in love werd vervangen door het toestel in kwestie.

Bij Goop zien ze het item zelfs als een kunstwerkje. “Het is iets dat je op je nachtkastje kunt laten liggen als functioneel objet d’art”, klinkt het. Kostprijs voor dat alles? 95 dollar of omgerekend 78 euro.