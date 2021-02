Het Referee Department van de KBVB ging bij zijn terugblik op deze veelbesproken speeldag slechts in op twee situaties. Het oordeelt dat de VAR correct tussenkwam in Standard-Antwerp. Ook werd toegegeven dat de videoref in Beerschot-KV Mechelen niet over de juiste beelden beschikte en de buitenspelgoal van Druijff niet kon afkeuren.