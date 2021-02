Draag je beter sokken in bed of net niet? Dokter schept voor eens en voor altijd duidelijkheid

Sokken in bed of niet? Het is vaak voer voor debat, zeker tijdens een hevige winterprik zoals de voorbije dagen. Sommige mensen zijn voorstander van warme voeten, anderen opperen dat ze niet kunnen slapen terwijl ze sokken dragen of dat het zelfs niet gezond is. Maar deze dokter schept nu duidelijkheid op TikTok en vertelt dat sokken in bed alvast een groot voordeel heeft. Dokter Jess baseert zich daarbij op wetenschappelijk onderzoek over slapeloosheid en lichaamstemperatuur. Haar video werd intussen al achttien miljoen keer bekeken.