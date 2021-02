Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich maandag vlot gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Australian Open. De Spanjaard zette in de vierde ronde de Italiaan Fabio Fognini (ATP 17) opzij in drie sets. Ook vierde reekshoofd Daniil Medvedev maakte weinig woorden vuil aan zijn tegenstander in de achtste finales.