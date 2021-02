Victoria Beckham gaat militaire toer op met nieuwste collectie

Victoria Beckham ontwierp haar laatste collectie in lockdown in Miami, de stad waar haar man David een voetbalclub runt. Dat resulteerde volgens de Britse ontwerpster in een garderobe die prima thuis gedragen kan worden, maar waaraan elementen werden toegevoegd waarmee je jezelf ook nog eens kan opkleden. Zo wisselen de comfortabele bloemetjesjurken, hoge broeken en denim elkaar af, met daaronder telkens glitterlaarzen als statementstuk. Ze introduceert daarnaast ook heel wat militaire verwijzingen zoals een legertrui, een broek met rode zijstreep, gulden knopen en een admiraaljas die een hedendaagse update kreeg en daardoor op bepaalde plaatsen doorzichtig is. “Mensen willen zich nog altijd opkleden en dromen, maar er is op dit moment vooral behoefte aan troost en bescherming”, zegt Victoria daarover in een eerste reactie. Omdat we nog altijd in coronatijden leven, stelde ze haar nieuwste creaties voor aan de hand van een lookbook.