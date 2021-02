Carnavalisten trekken de wandelschoenen aan

Geen stoet en geen feest in Rekem. Maar bij KV De Brikkebekkers kwamen ze op de proppen met een alternatief. “We hebben in de plaats een carnavalswandeling uitgetekend. Op die manier kun je het parcours van de stoet wandelen in je eigen bubbel“, vertelt Marc Stevens van de Brikkebekkers.

Trek je carnavalskleren en wandelschoenen maar aan, want de carnavalsvereniging De Brikkebekkers uit Rekem heeft een mooie carnavalswandeling op de kaart gezet. “Vertrekken doe je aan het kasteel op het kruispunt van de Herenstraat waar normaal ook de stoet vertrekt. En uiteraard ga je verkleed op wandel”, aldus Marc Stevens. De regerende prins Christof II stapte als eerste samen met zijn ouders langs de straten waar de vlaggen wapperen. “Het is een leuke en leerrijke wandeling. We hebben gezorgd voor 11 vragen die je onderweg kunt oplossen. In de Brikkebekkersgezèt vind je het volledige parcours en de vragen”, aldus prins carnaval. “De wandeling is nog geopend tot en met woensdag. Bovendien zijn er mooie prijzen te winnen.” (JoGe)

