De neus van de Boeing 707 boorde zich 13 meter diep in de grond. Een zware explosie deed het vliegtuig uiteenspatten. — © BELGA

Exact 60 jaar geleden stortte een Boeing 707 neer in het Vlaams-Brabantse Berg, deelgemeente van Kampenhout. 73 mensen kwamen om. Hier tussen de witloofvelden zit de herinnering nog diep. Letterlijk, want soms spit iemand nog een brokstuk boven. En figuurlijk, want veel getuigen hebben nadien nooit nog een vliegtuig genomen.